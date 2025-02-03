В России разрешили подавать электронное извещение о ДТП через страховщиков

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В России введены дополнительные способы оформления европротокола — электронные извещения о ДТП теперь можно оформлять через сайты и мобильные приложения страховых компаний. Соответствующий закон подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован.

Европротокол, напомним, это упрощенная процедура оформления ДТП без участия сотрудников полиции. Ранее водители могли оформить извещение только через мобильные приложения «Госуслуги. Авто» и «Помощник ОСАГО». Теперь же у них появилась возможность воспользоваться сайтами и мобильными приложениями страховых организаций, а также информационными системами профессионального объединения страховщиков. При этом извещение должно быть составлено в соответствии с формой, установленной Банком России.

Нововведения вступают в силу с момента официального опубликования закона.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому полис ОСАГО исключается из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства.



Рената Валеева