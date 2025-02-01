В Казани водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в бетонный блок, пытаясь скрыться от экипажа ДПС

Фото: Михаил Захаров

Ночью 1 февраля автомобилист 1999 года рождения на арендованной машине BelgeeX 50 попытался скрыться от экипажа ДПС. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.



При выезде с дворовой территории на Проспект Победы автомобилист не справился с управлением и совершил наезд на бетонный блок. В результате освидетельствования выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.



В отношении водителя составили административные материалы по ч .1 статьи 12.8 («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения») и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ («Неподчинение требованию об остановке»). Автомобиль поместили на специализированную стоянку.



Напомним, в Татарстане 59-летний мужчина будет судим после трагической автоаварии, в результате которой погиб его пассажир. Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 июля 2024 года на перекрестке дорог Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай и Базарные Матаки — Болгар в Спасском районе. Водитель грузовика превысил допустимую скорость, не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось в кювет.

Галия Гарифуллина