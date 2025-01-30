В Татарстане засудят водителя грузовика за ДТП, унесшее жизнь пассажира

Фото: Реальное время

В Татарстане 59-летний мужчина будет судим после трагической автоаварии, в результате которой погиб его пассажир. Об этом сообщает прокуратура республики.

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 июля 2024 года на перекрестке дорог «Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай» и «Базарные Матаки — Болгар» в Спасском районе. Водитель грузовика превысил допустимую скорость, не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось в кювет.

По информации прокуратуры Татарстана, в момент аварии в салоне автомобиля находился друг водителя, который не был пристегнут ремнем безопасности, он скончался от полученных травм. Прокуратура Спасского района уже направила в суд обвинительное заключение по данному делу.

Анастасия Фартыгина