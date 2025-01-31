В Казани на улице Дубравной ограничат движение транспорта до конца года
В Казани на улице Дубравной вводится временное ограничение движения транспорта, которое продлится до конца 2025 года. Об этом сообщили в мэрии.
Причиной стало строительство нового жилого комплекса и установка временного ограждения на территории строительной площадки.
- Движение будет перекрыто на участке между домами №14 и №28 с 9 февраля по 31 декабря.
Также на улице Газовой частично ограничат движение транспорта с 6 по 19 февраля в связи с проведением работ по ответвлению газопровода до границы земельного участка.
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