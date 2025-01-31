В Казани на улице Дубравной ограничат движение транспорта до конца года

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на улице Дубравной вводится временное ограничение движения транспорта, которое продлится до конца 2025 года. Об этом сообщили в мэрии.

Причиной стало строительство нового жилого комплекса и установка временного ограждения на территории строительной площадки.

Движение будет перекрыто на участке между домами №14 и №28 с 9 февраля по 31 декабря.

Также на улице Газовой частично ограничат движение транспорта с 6 по 19 февраля в связи с проведением работ по ответвлению газопровода до границы земельного участка.



Анастасия Фартыгина