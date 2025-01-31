В Казани на улице Газовой ограничат движение транспорта из-за работ по газопроводу

Фото: Мария Зверева

В Казани на улице Газовой частично ограничат движение транспорта с 6 по 19 февраля в связи с проведением работ по ответвлению газопровода до границы земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ограничения коснутся проезжей части в районе домов №35 и №36, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Также с 1 по 10 февраля в Казани будет временно ограничено движение транспорта на улице Овражной в районе дома №54/10.



Анастасия Фартыгина