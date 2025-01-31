Новости общества

21:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Приволжском районе на сутки отключат воду из-за работ на водопроводе

17:50, 31.01.2025
В Приволжском районе на сутки отключат воду из-за работ на водопроводе
Фото: Динар Фатыхов

В Приволжском районе Казани на сутки будет прекращена подача воды в нескольких домах, что связано с подключением нового участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщили в мэрии города.

  • Воды не будет 09:00 11 февраля до 9:00 12 февраля.

Отключение коснется следующих адресов:

  • улица Академика Парина (дома 18, 18а, 20а);
  • улица 2-я Героев Хасана (дом 20а);
  • улица Карбышева (дома 57, 59, 61, 63/1, 63/2, 65, 67, 72/1).

Также на улице Газовой частично ограничат движение транспорта с 6 по 19 февраля в связи с проведением работ по ответвлению газопровода до границы земельного участка.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также