В Приволжском районе на сутки отключат воду из-за работ на водопроводе
В Приволжском районе Казани на сутки будет прекращена подача воды в нескольких домах, что связано с подключением нового участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщили в мэрии города.
- Воды не будет 09:00 11 февраля до 9:00 12 февраля.
Отключение коснется следующих адресов:
- улица Академика Парина (дома 18, 18а, 20а);
- улица 2-я Героев Хасана (дом 20а);
- улица Карбышева (дома 57, 59, 61, 63/1, 63/2, 65, 67, 72/1).
Также на улице Газовой частично ограничат движение транспорта с 6 по 19 февраля в связи с проведением работ по ответвлению газопровода до границы земельного участка.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.