В Казани появится 12 новых площадок для проведения ярмарок
В Казани появится 12 новых площадок для проведения ярмарок. Соответствующее постановление исполкома Казани проходит антикоррупционную экспертизу.
Если документ примут, количество точек увеличится с 84 до 96. Все они являются универсальными. Приводим полный список.
Сроки проведения
Место проведения
Количество мест
Площадь, кв. м
|По мере необходимости
|Пр. Победы, 46в
(Приволжский
район)
|До 27
|1200
|Ежедневно
|Ул. Ленинградска
я, 22
(Авиастроительный район)
|До 6
|120
|Ежедневно
|Ул. К.Насыри
(Вахитовский
район)
|До 30
|10500
|Ежедневно
|Ул. Симонова,15
(Авиастроительный район)
|До 3
|45
|Ежедневно
|Ул. С.Хакима, 43
(Ново-Савиновский
район)
|До 3
|45
|Ежедневно
|Ул. Академика
Парина, 6
(Приволжский
район)
|До 3
|45
|Ежедневно
|Ул. Кул Гали, 9а
(Приволжский
район)
|До 3
|45
|Ежедневно
|Ул. Максимова,
27
(Авиастроительный район)
|До 3
|45
|Ежедневно
|Ул. Адоратского,
65а (Ново— Савиновский
район)
|До 400
|28700
|Ежедневно
|Ул. Комиссара
Габишева, 45
(Приволжский
район)
|До 70
|3000
|Ежедневно
|Ул. Ю.Фучика,
64
(Приволжский
район)
|До 30
|600
|Ежедневно
|Ул. Р.Зорге, 57
(Приволжский
район)
|До 10
|600
Напомним, на традиционных сельскохозяйственных ярмарках в Казани, проходивших с 14 сентября по 29 декабря, реализовали продукции на общую сумму 664,7 млн рублей. За это время жители и гости города приобрели свыше 1 тыс. тонн товаров, среди которых наибольшим спросом пользовались мясо и овощи.
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