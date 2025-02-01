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В Казани появится 12 новых площадок для проведения ярмарок

19:56, 01.02.2025
В Казани появится 12 новых площадок для проведения ярмарок
Фото: Максим Платонов

В Казани появится 12 новых площадок для проведения ярмарок. Соответствующее постановление исполкома Казани проходит антикоррупционную экспертизу.

Если документ примут, количество точек увеличится с 84 до 96. Все они являются универсальными. Приводим полный список.

Сроки проведения

Место проведения

Количество мест

Площадь, кв. м

По мере необходимостиПр. Победы, 46в
(Приволжский
район)		До 271200
ЕжедневноУл. Ленинградска
я, 22
(Авиастроительный район)		До 6120
ЕжедневноУл. К.Насыри
(Вахитовский
район)		До 3010500
ЕжедневноУл. Симонова,15
(Авиастроительный район)		До 345
ЕжедневноУл. С.Хакима, 43
(Ново-Савиновский
район)		До 345
ЕжедневноУл. Академика
Парина, 6
(Приволжский
район)		До 345
ЕжедневноУл. Кул Гали, 9а
(Приволжский
район)		До 345
ЕжедневноУл. Максимова,
27
(Авиастроительный район)		До 345
ЕжедневноУл. Адоратского,
65а (Ново— Савиновский
район)		До 40028700
ЕжедневноУл. Комиссара
Габишева, 45
(Приволжский
район)		До 703000
ЕжедневноУл. Ю.Фучика,
64
(Приволжский
район)		До 30600
ЕжедневноУл. Р.Зорге, 57
(Приволжский
район)		До 10600

Напомним, на традиционных сельскохозяйственных ярмарках в Казани, проходивших с 14 сентября по 29 декабря, реализовали продукции на общую сумму 664,7 млн рублей. За это время жители и гости города приобрели свыше 1 тыс. тонн товаров, среди которых наибольшим спросом пользовались мясо и овощи.

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