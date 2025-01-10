В Казани на сельхозярмарках реализовали продукцию на 664,7 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На традиционных сельскохозяйственных ярмарках в Казани, проходивших с 14 сентября по 29 декабря, было реализовано продукции на общую сумму 664,7 млн рублей. За это время жители и гости города приобрели свыше 1 тыс. тонн товаров, среди которых наибольшим спросом пользовались мясо и овощи. Об этом сообщили в мэрии города.

В рамках 16 ярмарок, организованных на 14 площадках, горожане купили 773,7 тонны овощей и 253,6 тонны мяса.

Также на прилавках можно было найти молочные продукты и товары для подсобного хозяйства. Продукция была представлена 22 районами республики и 24 организациями агропромышленного комплекса по ценам до 15% ниже розничных.

На ярмарках регулярно проводились проверки соблюдения ветеринарно-санитарных норм. Традиционные сельхозярмарки в столице Татарстана также будут проводиться весной, начиная с марта.

Напомним, что за время проведения осенних сельскохозяйственных ярмарок на площадках было реализовано товаров на общую сумму 496 млн рублей.



Анастасия Фартыгина