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В Татарстане запустят Институт родительства для поддержки семей

15:28, 31.01.2025
В Татарстане запустят Институт родительства для поддержки семей
Фото: Максим Платонов

В Татарстане официально объявили о создании Института семьи, который начнет свою работу в рамках нацпроекта «Семья». Министр молодежи республики Ринат Садыков сообщил, что новое учреждение будет нацелено на обучение молодых семей необходимым навыкам для воспитания детей.

Институт будет включать три ключевых направления:

  • «Мама+Папа»;
  • «Подросток»;
  • «Здоровый малыш».

Это позволит обеспечить всестороннюю поддержку и подготовку для родителей на разных этапах семейной жизни.

Напомним, что исполком Казани принял решение о дополнительных мерах социальной поддержки для родителей, чьи дети посещают дошкольные учреждения. Это постановление направлено на снижение финансовой нагрузки на семьи, нуждающиеся в дополнительной помощи.

Анастасия Фартыгина

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