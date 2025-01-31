В Татарстане запустят Институт родительства для поддержки семей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане официально объявили о создании Института семьи, который начнет свою работу в рамках нацпроекта «Семья». Министр молодежи республики Ринат Садыков сообщил, что новое учреждение будет нацелено на обучение молодых семей необходимым навыкам для воспитания детей.

Институт будет включать три ключевых направления:

«Мама+Папа»;

«Подросток»;

«Здоровый малыш».

Это позволит обеспечить всестороннюю поддержку и подготовку для родителей на разных этапах семейной жизни.

Напомним, что исполком Казани принял решение о дополнительных мерах социальной поддержки для родителей, чьи дети посещают дошкольные учреждения. Это постановление направлено на снижение финансовой нагрузки на семьи, нуждающиеся в дополнительной помощи.



Анастасия Фартыгина