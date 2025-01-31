В Татарстане запустят Институт родительства для поддержки семей
В Татарстане официально объявили о создании Института семьи, который начнет свою работу в рамках нацпроекта «Семья». Министр молодежи республики Ринат Садыков сообщил, что новое учреждение будет нацелено на обучение молодых семей необходимым навыкам для воспитания детей.
Институт будет включать три ключевых направления:
- «Мама+Папа»;
- «Подросток»;
- «Здоровый малыш».
Это позволит обеспечить всестороннюю поддержку и подготовку для родителей на разных этапах семейной жизни.
Напомним, что исполком Казани принял решение о дополнительных мерах социальной поддержки для родителей, чьи дети посещают дошкольные учреждения. Это постановление направлено на снижение финансовой нагрузки на семьи, нуждающиеся в дополнительной помощи.
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