В Казани расширили соцподдержку родителей детей в детских садах

Фото: Олег Тихонов

Исполком Казани принял решение о дополнительных мерах социальной поддержки для родителей, чьи дети посещают дошкольные учреждения. Это постановление направлено на снижение финансовой нагрузки на семьи, нуждающиеся в дополнительной помощи.

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми будет предоставляться следующим категориям граждан:

работникам муниципальных детских садов: сотрудникам учебно-вспомогательного персонала первого и второго уровней квалификации, а также рабочим, относящимся к общеотраслевым профессиям первого и второго уровней;

родителям-инвалидам — лицам I и II групп инвалидности;

супругам родителей-инвалидов: если супруг (супруга) является родителем ребенка, посещающего дошкольное учреждение и имеет I или II группу инвалидности.

Компенсация будет распространяться на детей, посещающих детские сады, дошкольные группы в общеобразовательных учреждениях и муниципальные группы в частных учреждениях Казани.

Напомним, в 2024 году Татарстан направил 32 млрд рублей на поддержку семей.



Рената Валеева