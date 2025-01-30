В Казани расширили соцподдержку родителей детей в детских садах
Исполком Казани принял решение о дополнительных мерах социальной поддержки для родителей, чьи дети посещают дошкольные учреждения. Это постановление направлено на снижение финансовой нагрузки на семьи, нуждающиеся в дополнительной помощи.
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми будет предоставляться следующим категориям граждан:
- работникам муниципальных детских садов: сотрудникам учебно-вспомогательного персонала первого и второго уровней квалификации, а также рабочим, относящимся к общеотраслевым профессиям первого и второго уровней;
- родителям-инвалидам — лицам I и II групп инвалидности;
- супругам родителей-инвалидов: если супруг (супруга) является родителем ребенка, посещающего дошкольное учреждение и имеет I или II группу инвалидности.
Компенсация будет распространяться на детей, посещающих детские сады, дошкольные группы в общеобразовательных учреждениях и муниципальные группы в частных учреждениях Казани.
Напомним, в 2024 году Татарстан направил 32 млрд рублей на поддержку семей.
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