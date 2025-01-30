Новости общества

17:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани расширили соцподдержку родителей детей в детских садах

12:10, 30.01.2025
В Казани расширили соцподдержку родителей детей в детских садах
Фото: Олег Тихонов

Исполком Казани принял решение о дополнительных мерах социальной поддержки для родителей, чьи дети посещают дошкольные учреждения. Это постановление направлено на снижение финансовой нагрузки на семьи, нуждающиеся в дополнительной помощи.

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми будет предоставляться следующим категориям граждан:

  • работникам муниципальных детских садов: сотрудникам учебно-вспомогательного персонала первого и второго уровней квалификации, а также рабочим, относящимся к общеотраслевым профессиям первого и второго уровней;
  • родителям-инвалидам — лицам I и II групп инвалидности;
  • супругам родителей-инвалидов: если супруг (супруга) является родителем ребенка, посещающего дошкольное учреждение и имеет I или II группу инвалидности.

Компенсация будет распространяться на детей, посещающих детские сады, дошкольные группы в общеобразовательных учреждениях и муниципальные группы в частных учреждениях Казани.

Напомним, в 2024 году Татарстан направил 32 млрд рублей на поддержку семей.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также