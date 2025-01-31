Казанский метрополитен закупит жетоны на 7 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

МУП «Метроэлектротранс» планирует потратить более 7 млн рублей на закупку новых жетонов для казанского метрополитена. Информация о проведении соответствующего тендера размещена на сайте «Госзакупки».

Согласно техническому заданию, жетоны должны быть изготовлены из материалов ABS или ABS+PS, оснащены чипом MIFARE 1K и иметь цельнолитую конструкцию, препятствующую разборке. Поставка должна быть выполнена в течение 30 рабочих дней с момента заключения контракта. Прием заявок от потенциальных поставщиков продлится до 6 февраля.

Ранее руководство метрополитена официально заявило, что на сегодняшний день цена проезда остается неизменной. Пассажиры могут продолжать пользоваться метро по прежним тарифам: 38 рублей при оплате банковскими или транспортными картами и 42 рубля — наличными.

К 2027 году в Казани планируется открыть четыре новые станции метрополитена.

Рената Валеева