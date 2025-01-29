В метро Казани опровергли слухи о повышении стоимости проезда
В связи с многочисленными обращениями граждан по поводу предполагаемого повышения стоимости проезда в Казанском метрополитене руководство метрополитена официально заявило: на сегодняшний день тариф остается неизменным. Это сообщение появилось в телеграм-канале.
Постановление кабмина Татарстана об изменении тарифа еще не принято. Пассажиры могут продолжать пользоваться метро по прежним ценам: 38 рублей при оплате банковскими или транспортными картами и 42 рубля — наличными.
В настоящее время проект постановления о корректировке тарифа проходит стадию согласования.
— Мы призываем граждан не поддаваться панике и не верить непроверенной информации. Успейте воспользоваться возможностью совершить поездки по действующим ценам, — сказано в сообщении.
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