В метро Казани опровергли слухи о повышении стоимости проезда

Фото: Динар Фатыхов

В связи с многочисленными обращениями граждан по поводу предполагаемого повышения стоимости проезда в Казанском метрополитене руководство метрополитена официально заявило: на сегодняшний день тариф остается неизменным. Это сообщение появилось в телеграм-канале.

Постановление кабмина Татарстана об изменении тарифа еще не принято. Пассажиры могут продолжать пользоваться метро по прежним ценам: 38 рублей при оплате банковскими или транспортными картами и 42 рубля — наличными.

В настоящее время проект постановления о корректировке тарифа проходит стадию согласования.

— Мы призываем граждан не поддаваться панике и не верить непроверенной информации. Успейте воспользоваться возможностью совершить поездки по действующим ценам, — сказано в сообщении.

Рената Валеева