Любовь Авдонина: «Ситуация по внебольничной пневмонии спокойная»

Фото: Мария Зверева

Заболеваемость внебольничной пневмонией в Татарстане незначительно выше, чем в прошлом году. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



— На сегодняшний день ситуация приравнивается по напряженности к той, которая существует по гриппу и ОРВИ, то есть она спокойная. За четвертую неделю этого года заболеваемость [внебольничной пневмонией сохраняется] на уровне предыдущей недели и незначительно выше аналогичного периода прошлого года, — сообщила она на пресс-конференции о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за январь 2025 года.

По словам Авдониной, в республике лидируют микоплазменные возбудители и пневмококк.

— Исходя из этого, напоминаем, что от пневмококковой инфекции есть хорошая вакцина, можно прививаться. Особенно рекомендуется вакцинация детям и лицам старше 65 лет, — добавила эксперт.

Напомним, на сегодняшний день в Татарстане нет образовательных учреждений, закрытых в связи с заболеваемостью учащихся. С 1 сентября 2024 года был частично приостановлен учебный процесс в 114 классах 38 школ.



Галия Гарифуллина