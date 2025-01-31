В Татарстане нет закрытых на карантин образовательных учреждений

Фото: Динар Фатыхов

На сегодняшний день в Татарстане нет образовательных учреждений, закрытых в связи с заболеваемостью учащихся. Об этом на пресс-конференции о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за январь 2025 года сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

— Всего с 1 сентября был частично приостановлен учебный процесс в 114 классах 38 школ. На сегодняшний день закрытых, приостановленных учреждений по республике нет, — сказала она.



Напомним, в России за прошедшую неделю зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ на 12,9%. В 49 регионах отмечено превышение среднероссийского показателя, а в 35 количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с предыдущей неделей.

В качестве профилактической меры в 22 регионах закрыли 48 школ, а в 11 регионах — 23 детских дошкольных учреждения. Также частично закрыты 1144 класса, 738 групп дошкольников, 5 групп в школах-интернатах и 15 групп в профессионально-технических училищах.

Галия Гарифуллина