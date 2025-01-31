В России предложили ввести уголовное наказание за создание этнических ОПГ

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» разрабатывают законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за организацию и участие в преступных сообществах, сформированных по национальному или этническому признаку. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно документу, предлагается внести изменения в УК РФ, введя ответственность за создание преступных организаций, объединяющих лиц одной или нескольких родственных национальностей (этнических образований).

В обосновании законопроекта отмечается, что в связи с увеличением числа мигрантов в стране «значительно возросло количество преступных групп, основанных на межэтнических отношениях».

— Кроме того, очевидна возможность использования этнических преступных сообществ иностранными спецслужбами, экстремистскими и террористическими организациями, — подчеркивает лидер партии Сергей Миронов.

Напомним, в Татарстане запретили иностранным гражданам, у которых есть патенты, работать в некоторых сферах, в том числе в такси. Указ об этом подписал раис Татарстана Рустам Минниханов. Запрет на прием таких работников будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Рената Валеева