БРИКС не планирует отказываться от доллара, заявили в МИД Бразилии

Фото: Татьяна Демина

БРИКС не стремится отказываться от использования доллара США в торговле, поскольку большая часть финансовых резервов стран-участниц сообщества хранится именно в американской валюте. Об этом заявил секретарь министерства иностранных дел Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Сабойя, пишет ТАСС.

— Это не имело бы смысла, поскольку страны БРИКС являются крупными держателями долларовых резервов. Наши дискуссии нацелены на облегчение сделок [между странами блока]. Ничто из того, над чем работают в БРИКС, не направлено на противодействие кому-либо, — пояснил дипломат.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Сабойя отметил, что БРИКС возник как реакция на необходимость перезапуска глобальной экономики после мирового финансового кризиса 2008 года. Он подчеркнул, что за время существования блок смог добиться международного признания и авторитета.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100%-ные торговые пошлины на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от доллара.

С 1 января председателем БРИКС стала Бразилия. В 2024 году председательствовала Россия, в этот период ключевым событием стал саммит в Казани, где было принято решение о создании категории стран-партнеров БРИКС. Первыми партнерами стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Изначально Индонезия также называлась партнером БРИКС, однако 6 января власти Бразилии объявили, что страна стала полноправным членом сообщества.

Рената Валеева