БРИКС не планирует отказываться от доллара, заявили в МИД Бразилии
БРИКС не стремится отказываться от использования доллара США в торговле, поскольку большая часть финансовых резервов стран-участниц сообщества хранится именно в американской валюте. Об этом заявил секретарь министерства иностранных дел Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Сабойя, пишет ТАСС.
— Это не имело бы смысла, поскольку страны БРИКС являются крупными держателями долларовых резервов. Наши дискуссии нацелены на облегчение сделок [между странами блока]. Ничто из того, над чем работают в БРИКС, не направлено на противодействие кому-либо, — пояснил дипломат.
Сабойя отметил, что БРИКС возник как реакция на необходимость перезапуска глобальной экономики после мирового финансового кризиса 2008 года. Он подчеркнул, что за время существования блок смог добиться международного признания и авторитета.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100%-ные торговые пошлины на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от доллара.
С 1 января председателем БРИКС стала Бразилия. В 2024 году председательствовала Россия, в этот период ключевым событием стал саммит в Казани, где было принято решение о создании категории стран-партнеров БРИКС. Первыми партнерами стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Изначально Индонезия также называлась партнером БРИКС, однако 6 января власти Бразилии объявили, что страна стала полноправным членом сообщества.
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