Продажи гибридных автомобилей в России выросли втрое

Фото: Максим Платонов

В 2024 году было продано 62,8 тыс. новых гибридных легковых автомобилей. Это в 2,9 раза больше, чем годом ранее, пишет «Автостат». Гибриды составляют 4% от общего объема продаж новых легковых автомобилей в России, тогда как в 2023 году этот показатель составлял всего 2%.



Лидером рынка гибридов в 2024 году стала марка Lixiang, реализовавшая 23,2 тыс. автомобилей (37% рынка). Примечательно, что Lixiang поставляет свои машины в Россию неофициально.

На втором месте расположился официально представленный в России бренд Voyah с результатом 8,7 тыс. проданных автомобилей (около 14% рынка). BMW также преодолел 10-процентный барьер, реализовав 7,3 тыс. гибридов. Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz и TANK с показателями 4 тыс. и 3,9 тыс. проданных автомобилей соответственно. Доля остальных брендов не превышает 5%.

Напомним, что ранее директор агентства «Автостат» Сергей Целиков выделил шесть основных трендов развития авторынка, среди которых — замещение электромобилей гибридными аналогами ввиду падения спроса на первые.

Рената Валеева