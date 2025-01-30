В России повысят пособие по безработице
С 1 февраля 2025 года пособие по безработице в России будет проиндексировано на 9,5%, его максимальный размер составит более 15 тысяч рублей, сообщили в Минтруда. Индексация соответствует уровню фактической инфляции, отмечает ТАСС.
Помимо пособия по безработице, еще более 40 социальных выплат и пособий будут увеличены на 9,5% в соответствии с постановлением правительства, подписанным по поручению президента. Как заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, это решение призвано поддержать граждан в условиях инфляции.
Также правительство подготовило законопроект об увеличении военных пенсий на 9,5% с 1 января 2025 года.
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