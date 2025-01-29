Военные пенсии в России увеличатся на 9,5% в 2025 году

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Правительство подготовило законопроект, предусматривающий увеличение размера военных пенсий на 9,5% с 1 января 2025 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет РИА «Новости».

По его словам, законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму, где его поддержит комитет по обороне, который оперативно подготовит документ для рассмотрения на пленарном заседании. Картаполов отметил, что данная инициатива является исполнением решения президента об индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции.

Законопроектом предлагается установить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 января 2025 года в размере 93,59% (понижающий коэффициент), что, как пояснил Картаполов, позволит увеличить реальный размер пенсий на 9,5% по сравнению с январем 2024 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, федеральным бюджетом на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2025 года.

Глава комитета Госдумы по обороне подчеркнул, что работа по совершенствованию законодательства и увеличению размеров денежного довольствия и военных пенсий будет продолжена.

Рената Валеева