Более 40 социальных выплат будут проиндексированы на 9,5% с 1 февраля

Фото: Михаил Захаров

Более 40 мер социальной поддержки будут увеличены на уровень фактической инфляции в 9,5% с 1 февраля, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Об этом пишет РИА «Новости».

— С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат, — заявил Котяков.

Министр также сообщил о росте материнского капитала до 912 тыс. рублей в 2025 году и увеличении суммы сертификата на первого ребенка до 690 тыс. рублей с 1 февраля. При рождении второго ребенка семья, не оформлявшая ранее сертификат, получит дополнительно почти 222 тыс. рублей.

Министр финансов Антон Силуанов заверил, что средства на дополнительную индексацию пенсий и социальных выплат с 1 января в объеме около 300 млрд рублей уже предусмотрены в федеральном бюджете и бюджете Социального фонда.

Рената Валеева