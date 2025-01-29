В Татарстане в 2024 году от алкогольного отравления погибли 250 человек

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году в Татарстане зарегистрировали 250 смертей от алкогольного отравления, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом, как сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Юлия Булатова.

Всего от отравления алкоголем пострадали 562 человека, причем более 60% случаев связаны с метанолом.

Булатова также отметила снижение случаев отравления неуточненным спиртом и количество алкогольных отравлений среди детей — в 2024 году зарегистрировано 27 таких случаев по сравнению с 37 годом ранее.

Напомним, что глава Госалкогольинспекции Татарстана Жаудат Ахметханов выступил с предупреждением для владельцев баров и кафе о недопустимости реализации нелицензионного алкоголя.



Анастасия Фартыгина