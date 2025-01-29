Госалкогольинспекция: продажа нелицензионного алкоголя в барах и кафе недопустима

Фото: Динар Фатыхов

Глава Госалкогольинспекции Татарстана Жаудат Ахметханов выступил с предупреждением для владельцев баров и кафе о недопустимости реализации нелицензионного алкоголя.

По его словам, в этих заведениях наблюдается рост продаж алкогольных напитков, не учтенных в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), и «поблажек никому не будет».

Напомним, что в 2025 году Татарстан планирует получить более 47,4 млрд рублей от акцизов. С января ожидается увеличение ставок акцизов: на крепкий алкоголь и пиво — на 15%, на дизельное топливо — на 16%, а на бензин для автомобилей — на 14%.

Анастасия Фартыгина