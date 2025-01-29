Форвард УНИКСа Акун-Перселл о плей-офф: «Это война, где нужно жизнь положить на карту»

Фото: Динар Фатыхов

Форвард УНИКСа ДеВон Акунн-Перселл прокомментировал «Чемпионату» предстоящие матчи плей-офф, подчеркнув, что это будет совершенно другая игра, не похожая на регулярный сезон.

— Матчи плей-офф — это всегда тяжело. Это совсем другой баскетбол, другая игра. Совсем не похоже на регулярный сезон. В плей-офф вы должны сделать все, чтобы победить. И соперник будет стараться сделать все, что может и не может. По сути, нужно жизнь положить на карту, все правила, ограничения, все выброшено в окно. Все на результат. Выходит такая собачья драка, если хотите, война. Плей-офф — это война, — заявил игрок.

Отвечая на вопрос о том, насколько тяжело будет сохранить победный ритм до плей-офф, он подчеркнул, что это будет совсем другой уровень игры, где каждый будет бороться за победу до последнего.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее в интервью перед сезоном игрок отмечал, что УНИКС — это команда-аутсайдер. На данный момент, по мнению многих экспертов, УНИКС является одним из претендентов на чемпионство, возможно, даже основным.

— Я не слушаю экспертов. Я думаю, что у нас хорошая команда, хороший состав, хороший тренерский состав. Мы способны побеждать, в конкретной встрече можем обыграть любую команду. Когда придет время, мы будем готовы показывать результат, против кого играть — неважно, — ответил игрок.

На вопрос о других командах, которые убеждают его своей игрой, игрок ответил, что для него не имеет значения, кто станет лидером к плей-офф.

— К матчам плей-офф в лидеры может выйти кто угодно из четверки. И с кем бы мы ни играли в играх на вылет — мы будем готовы. Мне лично все равно. ЦСКА, «Локо», «Зенит» — это неважно. Когда приходит время играть большие игры, мы играем со всей отдачей, — сказан Акун-Перселл.

В прошлом сезоне УНИКС стал серебряным призером Единой лиги ВТБ, проиграв ЦСКА на домашней площадке. Итоговый счет составил 55:66 в пользу армейцев.

Рената Валеева