Валиеву за год ни разу не проверили на допинг в РУСАДА после дисквалификации

Фото: Руслан Ишмухаметов

Фигуристка Камила Валиева, отбывающая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, ни разу не подвергалась допинг-контролю со стороны Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за весь 2024 год. Об этом пишет ТАСС.

Срок дисквалификации Валиевой истекает 24 декабря. Несмотря на это, РУСАДА не проводило ни одной проверки спортсменки. В 2023 году Валиеву проверяли дважды, а в 2022-м — трижды.

Регулярный допинг-контроль российских спортсменов, входящих в международные пулы тестирования, не является приоритетом для РУСАДА. Генеральный директор агентства Вероника Логинова ранее подтвердила это ТАСС.

В настоящее время Валиева находится под особым антидопинговым контролем Международного союза конькобежцев (ISU) и включена в регистрируемый пул тестирования ISU в сезоне-2024/25. 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

Ранее гендиректор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что РУСАДА прорабатывает вопрос о возможности возвращения Валиевой к тренировочному процессу до истечения срока ее дисквалификации.

Рената Валеева