РУСАДА прорабатывает вопрос возвращения Камилы Валиевой к тренировкам

Фото: Руслан Ишмухаметов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) прорабатывает вопрос о возможности возвращения дисквалифицированной фигуристки Камилы Валиевой к тренировочному процессу до истечения срока ее дисквалификации. Об этом заявила гендиректор РУСАДА Вероника Логинова в интервью РИА «Новости».

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с декабря 2021 года. Согласно решению, фигуристка сможет возобновить участие в соревнованиях в декабре 2025 года.

— Международными стандартами и Всемирным антидопинговым кодексом предусмотрено, что спортсмен, находящийся в дисквалификации, может приступить к тренировкам чуть раньше даты окончания срока дисквалификации. В данный момент мы прорабатываем этот вопрос, — сообщила Логинова, добавив, что РУСАДА консультируется с международными федерациями по этому вопросу, а также по аналогичным делам других спортсменов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее Логинова сообщала, что Валиева сможет вернуться к тренировкам в группе тренера Этери Тутберидзе в октябре этого года.

Логинова отметила, что спортсмены, выходящие из дисквалификации, могут быть включены в пулы и подлежать дополнительному тестированию.

Напомним, что после завершения расследования допингового дела Валиевой ISU перераспределил медали командного турнира Игр-2022, присудив золото сборной США, серебро — команде Японии, а сборной России — бронзу. Апелляции на решение ISU, а также на решение CAS о дисквалификации Валиевой были отклонены.

Рената Валеева