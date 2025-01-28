В этом году выплаты в рамках программы «Земский работник культуры» в Татарстане достигнут 20 млн рублей

Фото: Елизавета Пуншева

В этом году в рамках реализации программы «Земский работник культуры» на выплаты ее участникам в Татарстане направят 20 млн рублей. Об этом «Реальному времени» сообщили в республиканском Минкульте.

— В этом году мы планируем выделить по 1 млн рублей 20 специалистам в рамках реализации программы на территории нашей республики, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, наравне с «Земским доктором» и «Земским учителем» в России стартовала программа «Земский работник культуры». Татарстан выражал свою заинтересованность в ней еще год назад — и сейчас антикоррупционную экспертизу проходит проект постановления Кабмина республики о порядке предоставления единовременных выплат специалистам, которые переезжают в малонаселенные пункты. Программа должна привлечь кадры в села и способствовать решению проблемы дефицита работников культуры.



Программа ориентирована на специалистов в области культуры, которые решили переехать в поселок или маленький город с населением менее 50 тыс. человек. В Татарстане и других регионах им будут выделять единовременную выплату в миллион рублей. По 2 млн рублей получат работники, переехавшие в населенные пункты на территориях Дальнего Востока, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Елизавета Пуншева