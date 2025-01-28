В Татарстане ожидается туман и сильная гололедица

Фото: Михаил Захаров

Гидрометцентр Татарстана предупредил о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются на территории республики и в Казани вечером 28 января, а также ночью и днем 29 января.

По данным синоптиков, местами по региону прогнозируются туман и сильная гололедица на дорогах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что тропический воздух из Африки принес аномальное тепло в европейскую часть России, включая регионы Поволжья.

О том, надолго ли в Татарстан вернулось тепло и не рано ли расслабляться фермерам, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева