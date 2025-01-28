Вильфанд: аномальное тепло из Африки накрыло Поволжье

Фото: Динар Фатыхов

Тропический воздух из Африки принес аномальное тепло в европейскую часть России, включая регионы Поволжья. Как сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, до четверга во многих городах, в том числе в Поволжье, ожидаются температурные рекорды, включая превышение столетних значений.

— Во многих городах и весях европейской России до четверга рекорды будут биться легко и непринужденно, потому что совершенно аномальный процесс. Воздушные массы перемещаются с юга: со Средиземного моря, с Африки, с субэкваториальных районов Атлантики... поэтому тропический воздух — это не преувеличение, это именно так сейчас. Это тепло поступает на большую территорию европейской части страны, поэтому будут рекорды и в Центральной России, и в Поволжье, — заявил Вильфанд.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам синоптика, рекорды температуры уже были побиты 26 января в Смоленске и Великом Новгороде. 27 января в Москве воздух прогрелся выше 5 градусов, перекрыв рекорд 1914 года. Ожидается, что 28 января в Москве также будет побит рекорд 1923 года, а также рекорды 29 и 30 января. Температура будет более чем на 10 градусов выше климатической нормы.

Вильфанд подчеркнул, что аномальное тепло связано с перемещением воздушных масс с юга, из Средиземноморья и Африки, что и обуславливает необычные для января температуры.

Ранее климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок заявил, что аномально теплая погода в январе может быть связана с выбросами парникового газа после повреждений на газопроводах «Северный поток».

Рената Валеева