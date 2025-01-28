На всех ледовых переправах Татарстана приостановлено движение автотранспорта
В Татарстане временно приостановлено движение автотранспорта по всем трем действующим ледовым переправам. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.
Ограничения введены на переправах, расположенных в Зеленодольском, Елабужском и Мамадышском районах, и будут действовать до наступления благоприятных погодных условий. Причина приостановки движения — изменение состояния ледового покрова, вызванное погодными колебаниями.
Напомним, четыре дня назад, 24 января, открылась ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые.
25 января начала функционировать ледовая переправа через реку Каму по маршруту Покровское (Елабужский район) — Красный Ключ (Нижнекамский район) протяженностью 700 метров.
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