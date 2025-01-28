На всех ледовых переправах Татарстана приостановлено движение автотранспорта

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане временно приостановлено движение автотранспорта по всем трем действующим ледовым переправам. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.

Ограничения введены на переправах, расположенных в Зеленодольском, Елабужском и Мамадышском районах, и будут действовать до наступления благоприятных погодных условий. Причина приостановки движения — изменение состояния ледового покрова, вызванное погодными колебаниями.

Напомним, четыре дня назад, 24 января, открылась ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые.

25 января начала функционировать ледовая переправа через реку Каму по маршруту Покровское (Елабужский район) — Красный Ключ (Нижнекамский район) протяженностью 700 метров.

Рената Валеева