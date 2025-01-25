В Татарстане открыли ледовую переправу через реку Каму

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане начала функционировать ледовая переправа через реку Каму по маршруту Покровское (Елабужский район) — Красный Ключ (Нижнекамский район) протяженностью 700 метров. Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан сообщила, что переправа работает круглосуточно, а толщина льда составляет 34 см, что превышает минимально допустимые 25 см.

Движение транспортных средств массой до 3,5 тонны разрешено, и переправа сокращает путь до Нижнекамска на 90 км. Ведомство также подчеркнуло, что состояние переправы стабильное — трещин и воды на льду не наблюдается.

Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасного передвижения по ледовым переправам: водителям следует не останавливаться, не разворачиваться и не обгонять другие автомобили.

Анастасия Фартыгина