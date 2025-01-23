В Татарстане откроется ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые

Фото: Маргарита Головатенко

Завтра в 10.00 в Татарстане откроется ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

— Инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ нанесут профилактический визит, проверят необходимые документы и толщину льда, проведут учения по оказанию помощи при ДТП с горением и провале автотехники под лед, — говорится в сообщении ведомства.

Аналогичный профилактический визит запланирован и в Мамадышском районе при открытии ледовой переправы Соколки — Новозакамский. Открытие трассы Покровское — Красный Ключ в Елабужском районе планируется в выходные дни.

Рената Валеева