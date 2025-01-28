Госдума может разрешить призывным комиссиям пересматривать свои решения

Фото: Олег Тихонов

В Госдуме обсуждают поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», которые могут дать призывным комиссиям право пересматривать ранее принятые решения, в том числе об отсрочке от призыва. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст поправок.

В настоящее время, согласно статье 28 закона, после медицинского освидетельствования призывная комиссия принимает одно из нескольких решений: направить призывника в армию или на альтернативную службу, предоставить отсрочку, освободить от призыва, зачислить в запас или освободить от исполнения воинской обязанности. Предлагаемые поправки вводят возможность пересмотра этих решений, если в «день исполнения» возникнут некие «обстоятельства», не уточняя их конкретный перечень.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что причиной таких изменений стала ситуация, когда весной 2023 года 11,6 тыс. призывников, получивших решения об отправке в войска, осенью вынуждены были проходить медкомиссию повторно. По его словам, это создает неудобства для призывников, нагрузку на комиссии и приводит к нецелесообразным бюджетным расходам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, Картаполов отметил, что каждый год до 5 тыс. граждан обжалуют решения призывных комиссий, и только 64% дел суды успевают рассмотреть во время призывов. При этом удовлетворяется лишь 5% жалоб, которые, по мнению депутата, часто подаются не с целью защиты прав, а для уклонения от службы.

Правительство также одобрило законопроект, продлевающий до одного года срок действия решения военкомов о призыве в армию. Сейчас решение действует только в течение одной призывной кампании. Как объяснил Картаполов, это касается тех призывников, которые «по каким-то причинам не успели попасть в армию».

— Призывники получат возможность решать свои вопросы в указанное время. Вот они получили повестку. Если у них есть обстоятельства, подтвержденные документами, которые не позволяют им прийти на службу в Вооруженные силы, то они могут это сделать в течение года после этого случая. И в любой следующий призыв прийти и призваться, — пояснил Картаполов.

Ожидается, что обсуждение поправок в Госдуме начнется до весеннего призыва, который традиционно стартует 1 апреля.

Рената Валеева