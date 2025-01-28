Сегодня в Татарстане потеплеет до +3 градусов
Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя
Сегодня в Татарстане будет облачная погода. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя, сообщили в Гидрометцентре РТ.
Местами возможен туман. Ветер юго-западный, западный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +1 до +3 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.
В Казани ожидается от +1 до +3 градусов. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя.
Напомним, ближайшая неделя в Татарстане станет аномально теплой с незначительными осадками. О том, надолго ли в регион вернулось тепло, — в материале «Реального времени».
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