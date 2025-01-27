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Центробанк изменит тарифы ОСАГО для автобусов и мотоциклов

09:52, 27.01.2025

За последние годы на 32% вырос размер ущерба от ДТП по вине мотоциклистов

Центробанк изменит тарифы ОСАГО для автобусов и мотоциклов
Фото: Динар Фатыхов

Банк России расширяет границы тарифного коридора по ОСАГО для общественного транспорта, мотоциклов и небольших грузовиков. Соответствующее указание Центробанка вступает в силу сегодня, 27 января.

Согласно новому указанию, границы тарифного коридора будут расширены в обе стороны:

  • на 11,57% для общественного транспорта;
  • на 20% для мототранспорта;
  • на 20% для грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже.

Решение о расширении тарифного коридора принято в связи с высокой убыточностью указанных категорий транспорта, как пояснили в ЦБ. В частности, небольшие грузовики чаще других становятся виновниками аварий, наносящих ущерб в размере до 400 тысяч рублей. Кроме того, за последние годы на 32% вырос размер ущерба от ДТП по вине мотоциклистов.

При этом базовые ставки по ОСАГО для обычных легковых автомобилей останутся без изменений.

Напомним, средняя стоимость полиса ОСАГО в России в четвертом квартале 2024 года снизилась на 5,7% в годовом выражении, что составляет 303 рубля.

Рената Валеева

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