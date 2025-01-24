ОСАГО в России подешевело на 6% в четвертом квартале 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в четвертом квартале 2024 года снизилась на 5,7% в годовом выражении, что составляет 303 рубля. Такие данные представили эксперты сервиса bip.ru в РИА «Новости», основываясь на анализе информации от 2,66 млн пользователей.

Наибольшее снижение цен на страхование наблюдалось в Алтайском крае, где стоимость полиса упала на 13%. В Брянской области и Чувашской Республике снижение составило 8% и 7,8% соответственно. В столичных городах, Москве и Санкт-Петербурге, цены также снизились, но менее значительно — на 2,2% и 2,6%.



Особое внимание эксперты обратили на начинающих водителей с коэффициентом бонус-малус (КБМ) 1,17, у которых стоимость возвратилась к 16 тыс. рублей, увеличившись на 6,37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время аккуратные водители с хорошим КБМ (от 0,46 до 1) в четвертом квартале получили снижение стоимости полиса на 2,2%, что составило 161 рубль.



Напомним, что с 27 января 2025 года границы тарифного коридора по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) будут расширены на 11,6% для общественного транспорта и на 20% для мототранспорта и малых грузовиков.

Анастасия Фартыгина