МЧС Татарстана предупредило о тумане в Казани и республике до вечера

Фото: Михаил Захаров

Управление МЧС России по Татарстану выпустило предупреждение о тумане, который ожидается на территории региона и в Казани в ближайший час, а также в дневные и вечерние часы. Сообщение появилось в приложении ведомства.

По данным пресс-службы ведомства, видимость на дорогах может быть существенно снижена из-за тумана. МЧС призывает жителей и гостей республики быть предельно внимательными и осторожными при передвижении по улицам и дорогам.

По данным Гидрометцентра республики, в ночь и днем 27 января местами ожидаются гололедные отложения. На дорогах прогнозируется образование сильной гололедицы.

Рената Валеева