В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий
МЧС по Татарстану распространило предупреждение об ухудшении погодных условий на территории региона и в Казани.
По данным Гидрометцентра республики, в ночь и днем 27 января 2025 года местами ожидаются гололедные отложения. На дорогах прогнозируется образование сильной гололедицы.
28 января в большинстве районов республики прогнозировали осадки в виде снега и мокрого снега. Ночные температуры будут колебаться от -2 до -7 градусов, на востоке — до -11, а дневные опустятся с +1 до -4 градусов. На дорогах сохраняется гололедица, местами сильная.
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