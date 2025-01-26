Новости общества

21:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий

11:56, 26.01.2025
В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий
Фото: Инна Серова

МЧС по Татарстану распространило предупреждение об ухудшении погодных условий на территории региона и в Казани.

По данным Гидрометцентра республики, в ночь и днем 27 января 2025 года местами ожидаются гололедные отложения. На дорогах прогнозируется образование сильной гололедицы.

28 января в большинстве районов республики прогнозировали осадки в виде снега и мокрого снега. Ночные температуры будут колебаться от -2 до -7 градусов, на востоке — до -11, а дневные опустятся с +1 до -4 градусов. На дорогах сохраняется гололедица, местами сильная.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также