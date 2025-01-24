В Севастополе ввели режим ЧС федерального уровня

Фото: Динар Фатыхов

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня введен в Севастополе после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщила пресс-служба МЧС России в пятницу.

Решение о введении режима ЧС федерального уровня было принято на заседании правительственной комиссии под руководством главы МЧС Александра Куренкова.

— По обращению губернатора субъекта России Михаила Развожаева правкомиссия признала город территорией чрезвычайной ситуации федерального характера, обусловленной крушением танкеров в Керченском проливе, — говорится в официальном сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В МЧС пояснили, что данное решение «позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшему субъекту из резервного фонда правительства РФ».

На данный момент в Севастополе собрано и вывезено 403,62 тонны загрязненного песка и грунта.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие мазут. В результате аварии, по данным Минтранса, были повреждены четыре танка с нефтепродуктами и в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.



Рената Валеева