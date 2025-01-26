Песошин — таможенникам: «Ваш добросовестный труд заслуживает самых искренних слов благодарности»

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил работников и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником — Международным днем таможенника. Поздравление опубликовала пресс-служба раиса республики.

В своем обращении Песошин отметил, что таможенная служба имеет давнюю историю и играет важную роль в укреплении экономических интересов государства, а также в обеспечении национальной безопасности и сохранении культурных ценностей.

— Отрадно, что таможенная служба по-прежнему играет важную роль в укреплении экономических интересов государства, сохраняя национальную безопасность и культурные ценности, — говорится в поздравлении.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Премьер-министр подчеркнул, что от качества и оперативности работы таможенной службы, применения передовых технологий и новых методов во многом зависит повышение инвестиционной привлекательности региона и развитие международных отношений.

Песошин также отметил, что современная экономическая обстановка ставит перед сотрудниками таможни непростые задачи, требующие напряженного труда, высокой ответственности, честности и самоотдачи.

— Ваш добросовестный труд заслуживает самых искренних слов благодарности, — добавил он.

В завершение своего поздравления премьер-министр пожелал работникам таможенной службы и их близким крепкого здоровья и благополучия.

Рената Валеева