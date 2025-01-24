В Казани произошли 40 ДТП по вине пьяных водителей за 2024 год

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В 2024 году в Казани произошло 40 ДТП по вине водителей в нетрезвом состоянии, в результате которых три человека погибли, а 74 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили на заседании по безопасности дорожного движения в исполкоме города.

Сотрудники Госавтоинспекции составили более 2,7 тыс. административных материалов в отношении лиц, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из которых 290 случаев были зафиксированы как повторные нарушения.

Для повышения безопасности на дорогах и предотвращения аварий представители Госавтоинспекции призывают граждан активно сообщать о фактах вождения в нетрезвом виде.

Начальник Госавтоинспекции Казани Михаил Савин выдвинул инициативу о внедрении системы вознаграждений для граждан, информирующих о нетрезвых водителях. По его словам, подобные практики уже успешно применяются в Ямало-Ненецком автономном округе, а Нижегородская область также рассматривает возможность введения поощрений.

— Граждане, которые сообщают о водителях, будут получать бонусы в виде денежного вознаграждения или театральных билетов, — заявил Савин.

Напомним, что в столице Татарстана в 2024 году зафиксировали 144 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, что лишь немного меньше, чем за предыдущий год.



Анастасия Фартыгина