Школьники Татарстана стали чаще выбирать информатику для сдачи на ЕГЭ

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В Татарстане растет популярность информатики: выбор предмета среди школьников возрос на 17%. Об этом на коллегии сообщил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

— Однако остро стоит вопрос качества обучения в школах. Главная проблема –нехватка учителей информатики. В республике работает 521 учитель, но дефицит составляет 205 специалистов, — добавил он.

В 2024 году из 40 выпускников — педагогов ИТ-направления лишь 11 устроились в школу, что составляет 25%.

— Обращаюсь к нашим ИИ-предприятиям республики, предлагаю совместно с вами разработать меры поддержки молодых учителей информатики. Это будет ваш вклад в будущее молодых специалистов, — подчеркнул министр.

Ранее Рособрнадзор поддержал идею о проведении ОГЭ только по двум предметам — русскому языку и математике. Подробнее о том, как законопроект может отразиться на системе образования, — в материале «Реального времени».