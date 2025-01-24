Татьяна Ким: Wildberries не станет «Ягодками»

Фото: Михаил Захаров

Руководство Wildberries не планирует переименование бренда в «Ягодки», но зарегистрировало это название для дальнейшего использования, заявила основательница компании Татьяна Ким. Онлайн-ретейлер подавал заявку на регистрацию товарного знака «Ягодки» в 2022 году и использовал его в маркетинговых целях, отмечает ТАСС.

— «Вайлдбериз» не будет превращаться в «Ягодки», но мы зарегистрировали этот бренд и точно будем его использовать в определенных целях, — сообщила глава объединенной компании.

Накануне вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил законодательно обязать маркетплейсы ввести функцию самозапрета для граждан на покупки товаров.

Рената Валеева