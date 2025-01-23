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В Госдуме предлагают обязать маркетплейсы ввести функцию самозапрета на покупки

21:16, 23.01.2025
В Госдуме предлагают обязать маркетплейсы ввести функцию самозапрета на покупки
Фото: Максим Платонов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил законодательно обязать маркетплейсы ввести функцию самозапрета для граждан на покупки товаров. С соответствующим обращением к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову ознакомилось РБК.

По мнению Даванкова, с ростом популярности маркетплейсов возникла проблема неконтролируемого потребления и зависимость от онлайн-покупок у многих покупателей.

— Реализация указанной инициативы может помочь людям, которые страдают от зависимости к бесконтрольным импульсивным онлайн-покупкам, и позволит им избежать финансовых проблем, — пояснил вице-спикер.

Предлагается, чтобы пользователи маркетплейсов могли самостоятельно настраивать ограничения на покупку определенных категорий товаров и срок их действия, а также устанавливать лимиты на сумму, которую они готовы потратить.

Поправки планируется внести в проект закона «О платформенной экономике в Российской Федерации», который разрабатывает Минэкономразвития.

Рената Валеева

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