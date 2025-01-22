Suzuki готова вернуться на российский рынок при улучшении ситуации

Фото: Максим Платонов

Японский автопроизводитель Suzuki планирует возобновить продажи автомобилей в России, как только позволят экономические и внешнеполитические условия. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на заявление представительства бренда «Сузуки Мотор Рус».

В компании отметили, что в настоящее время сложно давать точные прогнозы, однако все процессы продолжают работать в отлаженном режиме. Suzuki подчеркнула, что сможет оперативно перезапустить продажи, как только будет создана благоприятная внешняя обстановка.

На данный момент основной фокус работы российского представительства Suzuki смещен на послепродажное и гарантийное обслуживание автомобилей. На официальном сайте бренда в России по-прежнему размещена информация о сервисных акциях, что свидетельствует о продолжении поддержки клиентов.

Издание отмечает, что многие зарубежные автопроизводители из Европы, Японии и Кореи не ушли с российского рынка окончательно, а перевели свою деятельность в «спящий режим». Среди таких брендов — Toyota, Lexus, Hyundai, Mazda, BMW и Porsche.

Рената Валеева