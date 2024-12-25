Чернышенко: учителя будут получать премии за успехи учеников

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Правительство России разрабатывает систему поощрения учителей за достижения их учеников. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил в интервью РИА «Новости», что данная инициатива будет прописана в Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года.

— Из дополнительных вопросов, которые сейчас прорабатываются, это вопрос, например, связанный с вознаграждением за результат, когда учителя будут вознаграждены дополнительно за то, что их воспитанники будут показывать выдающиеся результаты, — заявил Чернышенко.

По словам вице-премьера, в настоящее время ведется работа с Федеральной налоговой службой над созданием справедливой системы, которая бы корректно отражала «характер отложенного вознаграждения за результат».

Чернышенко также отметил, что текст Стратегии развития образования будет представлен в администрацию президента в следующем марте. Над документом работают 14 рабочих групп, а также отдельная группа по финальному формированию текста.

Напомним, в августе исполком Казани установил вознаграждение для учителей и педагогов допобразования, которые подготовили победителей и призеров всероссийской и республиканской олимпиад школьников в 2024 году.

Рената Валеева