Рынок подержанных автомобилей побил десятилетний рекорд

Самыми популярными брендами в прошлом году стали Lada, Toyota и Kia

Фото: Максим Платонов

В 2024 году в России было перепродано 6,04 млн подержанных легковых автомобилей, что на 6% превышает показатели предыдущего года и является максимальным результатом за последние 10 лет. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Наиболее популярными брендами на вторичном рынке в прошлом году стали Lada, Toyota и Kia. На эти марки, вошедшие в топ-5, пришлось 51% всех сделок. При этом продажи Toyota (-7,6%) и Nissan (-4,8%) продемонстрировали снижение по сравнению с 2023 годом.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Остальные бренды из топ-5 показали рост, особенно Lada, продажи которой увеличились на 19,2% и достигли 1,5 млн автомобилей. Это почти в 2,5 раза больше, чем у Toyota. Также было перепродано 349,5 тысячи автомобилей марки Kia и 332,1 тысячи автомобилей Hyundai.

Среди моделей лидирует седан Lada 2107, который перепродавался более 139 тыс. раз, причем спрос на эту модель вырос на 42,5%. На втором и третьем местах расположились Kia Rio (124,7 тысячи машин) и Lada 2114 (122,7 тысячи единиц).

В топ-5 также вошли Hyundai Solaris и Ford Focus.

Напомним, в декабре 2024 года количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей в Татарстане выросло на 20,3%, а спрос — на 2,9%. В топ-5 самых популярных марок вошли Toyota (14,5% от спроса), BMW (12,2%), Kia (9,5%), Hyundai (9,4%) и Mercedes-Benz (8,9%).

Рената Валеева