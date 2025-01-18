Toyota возглавила рейтинг самых популярных авто с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей в Татарстане

Фото: Олег Тихонов

В декабре 2024 года количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей в Татарстане выросло на 20,3%, а спрос — на 2,9%. Об этом сообщили в «Авито Авто». Средняя цена такой машины — 2,4 млн рублей.

В топ-5 самых популярных марок вошли Toyota (14,5% от спроса), BMW (12,2%), Kia (9,5%), Hyundai (9,4%) и Mercedes-Benz (8,9%). По доле предложений на первом месте оказалась Kia — на нее приходится 12,5% от всех объявлений о продаже.

Топ лидеров по спросу среди моделей выглядит так.

Марка Модель Доля в спросе Средняя цена, руб. Toyota RAV4 3,8% 2 549 000 Toyota Camry 3,5% 2 500 000 Toyota Land Cruiser Prado 3,2% 3 690 000 Mazda CX-5 2,7% 2 450 000 BMW X5 2,7% 4 390 00



Напомним, осенью 2024 года первое место среди европейских марок авто с пробегом в Татарстане занял Volkswagen.