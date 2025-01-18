Toyota возглавила рейтинг самых популярных авто с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей в Татарстане
В декабре 2024 года количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей в Татарстане выросло на 20,3%, а спрос — на 2,9%. Об этом сообщили в «Авито Авто». Средняя цена такой машины — 2,4 млн рублей.
В топ-5 самых популярных марок вошли Toyota (14,5% от спроса), BMW (12,2%), Kia (9,5%), Hyundai (9,4%) и Mercedes-Benz (8,9%). По доле предложений на первом месте оказалась Kia — на нее приходится 12,5% от всех объявлений о продаже.
Топ лидеров по спросу среди моделей выглядит так.
|
Марка
|
Модель
|
Доля в спросе
|
Средняя цена, руб.
|
Toyota
|
RAV4
|
3,8%
|
2 549 000
|
Toyota
|
Camry
|
3,5%
|
2 500 000
|
Toyota
|
Land Cruiser Prado
|
3,2%
|
3 690 000
|
Mazda
|
CX-5
|
2,7%
|
2 450 000
|
BMW
|
X5
|
2,7%
|
4 390 00
Напомним, осенью 2024 года первое место среди европейских марок авто с пробегом в Татарстане занял Volkswagen.
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