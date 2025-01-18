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Toyota возглавила рейтинг самых популярных авто с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей в Татарстане

14:51, 18.01.2025
Toyota возглавила рейтинг самых популярных авто с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей в Татарстане
Фото: Олег Тихонов

В декабре 2024 года количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей в Татарстане выросло на 20,3%, а спрос — на 2,9%. Об этом сообщили в «Авито Авто». Средняя цена такой машины — 2,4 млн рублей.

В топ-5 самых популярных марок вошли Toyota (14,5% от спроса), BMW (12,2%), Kia (9,5%), Hyundai (9,4%) и Mercedes-Benz (8,9%). По доле предложений на первом месте оказалась Kia — на нее приходится 12,5% от всех объявлений о продаже.

Топ лидеров по спросу среди моделей выглядит так.

Марка

Модель

Доля в спросе

Средняя цена, руб.

Toyota

RAV4

3,8%

2 549 000

Toyota

Camry

3,5%

2 500 000

Toyota

Land Cruiser Prado

3,2%

3 690 000

Mazda

CX-5

2,7%

2 450 000

BMW

X5

2,7%

4 390 00


Напомним, осенью 2024 года первое место среди европейских марок авто с пробегом в Татарстане занял Volkswagen.

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