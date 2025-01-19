Татарстанская спортсменка Дарья Непряева победила в скиатлоне на пятом этапе Кубка России
Лыжница из Татарстана Дарья Непряева выиграла в скиатлоне на пятом этапе Кубка России, который проходит в Казани.
Спортсменка преодолела дистанцию 20 км (10 км классическим ходом и 10 км свободным) за 51 минуту 6,1 секунды. Второе место заняла Анастасия Кулешова (отставание 0,3 секунды). Третьей стала Арина Каличева (+0,9).
Этап Кубка России завершится в Казани 19 января мужским скиатлоном.
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