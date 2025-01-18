Анастасия Фалеева о спринте на Кубке России: «Получилась отличная гонка»

Спортсменка рассказала, что она довольна соревнованиями

Фото: Михаил Захаров

Анастасия Фалеева, победившая в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка России по лыжам, в разговоре с журналистами рассказала, что она довольна соревнованиями.



— Получилась отличная гонка. Как я это делаю? Не знаю, стараюсь. Для меня каждый спринт — это испытание. Если кажется, что это легко — не верьте, — передает ее словам корреспондент «Реального времени».

По словам лыжницы, главной конкуренткой она считает Наталью Терентьеву. Фалеевой удалось опередить ее на сотые доли секунды. «Я рада возвращению Наташи, что она так быстро восстановилась, потому что подстегивать друг друга — это здорово», — подчеркнула победительница спринта, добавив, что так растут профессионализм и воля к победе.

— Конечно, мы ждали победы Натальи Терентьевой и Александра Большунова, но нужно быть гостеприимными и давать побеждать представителям других регионов, — поделился первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов.

Напомним, для Фалеевой это пятая победа в спринте подряд. В финале соревновались Татьяна Сорина, Наталья Терентьева, Алена Баранова, Екатерина Никитина, Ольга Сергеева и Анастасия Фалеева. При этом в финальную гонку не пробились лидеры общего зачета Екатерина Смирнова и Дарья Непряева.



Галия Гарифуллина, Дарья Беззубова