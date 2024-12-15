Казань потратит 26,5 млн рублей на временный персонал для благоустройства

Фото: Максим Платонов

МУП «Горводзеленхоз» Казани объявило тендер на предоставление временного персонала для работ по содержанию городских дорог и благоустройству в первом полугодии 2025 года. На эти цели планируется выделить 26,5 млн рублей.

Согласно условиям контракта, подрядчик обязуется обеспечить 190 человек на период с 1 января по 30 июня 2025 года, с общим объемом рабочего времени 51 300 часов. Работы включают в себя содержание автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов, а также другие виды благоустройства.

Важно отметить, что персонал, предоставляемый подрядчиком, должен состоять в штате исполнителя и иметь с ним заключенные трудовые договоры. Подрядчик несет все расходы, связанные с содержанием персонала, включая налоги и обязательные платежи. Заказчик компенсирует исполнителю расходы на охрану труда при условии предоставления соответствующих документов.

Оплата услуг будет производиться ежемесячно по фактически отработанному времени на основе актов оказанных услуг и табеля учета рабочего времени. Авансовые платежи не предусмотрены.

Рената Валеева